FC Barcelone – Mercato : Griezmann a réglé son avenir et un autre problème en interne

Selon l’Equipe, l’avenir d’Antoine Griezmann ne devrait plus faire débat du côté du FC Barcelone. L’attaquant français devrait bien rester au sein du club catalan cet été.

Même si le dernier match contre Villarreal a montré un Antoine Griezmann sur la pente ascendante au FC Barcelone, la saison globale du Français au sein du club catalan a été bien compliquée. Tant et si bien que depuis quelques semaines, des rumeurs sur un départ dès la fin de sa première saison ont fleuri. Mais il semble que l’affaire soit close.

Selon l’Equipe, un entretien a eu lieu entre Antoine Griezmann et la direction du FC Barcelone et notamment Eric Abidal. Le message aurait été très clair. « On compte énormément sur toi« , aurait tout simplement annoncé la direction du club. Une position claire et nette qui devrait régler des semaines de débats.

Par ailleurs, le site du quotidien annonce que l’attaquant français souhaitait régler un autre souci. Le numéro 17 du FC Barcelone aurait souhaité une prise de position publique du club catalan depuis bien longtemps face aux rumeurs naissantes sur un départ. Le direction du club en aurait « pris acte« . Avant une communication plus officielle dans les prochains jours ?