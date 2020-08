FC Barcelone – Mercato : Griezmann évoqué pour remplacer Dybala à la Juve !

true

De source italienne, la Juventus envisagerait de recruter Antoine Griezmann (FC Barcelone), en cas de départ de Paulo Dybala.

L’élimination en Ligue des champions va lmaisser des traces au FC Barcelone, humilié par le Bayern Munich (2-8), mais aussi à la Juventus Turin, sortie par Lyon (0-1, 2-1). Selon TMW, la Juve est disposée à transférer l’ensemble de son effectif, y compris Cristiano Ronaldo. Le média transalpin affirme que la Juve a mis sa star sur le marché et qu’elle ne demande que 60 M€ pour céder l’attaquant portugais.

Le PSG, United et le Real intéressés par Dybala ?

De son côté, Calciomercato.it croit savoir qu’en cas de départ de Paulo Dybala, Antoine Griezmann fait partie des priorités de la Vieille Dame. Or, un départ du Français est de plus en plus évoqué au Barça, où une grande lessive se prépare après la déroute historique subie vendredi soir contre le Bayern Munich. Le Real Madrid, Manchester United et le PSG seraient très attentifs à la situation de Dybala.