FC Barcelone – Mercato : Guardiola envoie l’un de ses joueurs vers Lionel Messi

Alors que le FC Barcelone cherche des renforts dans toutes les lignes pour accompagner Lionel Messi, l’arrivée d’une recrue semble se préciser.

Dans quelques jours, le Mercato va ouvrir ses portes en Liga et le FC Barcelone sera notamment attendu au tournant. Lionel Messi attend du renfort à ses côtés et dans toutes les lignes, le club catalan devrait voir débarquer des recrues.

Sur le plan défensif, alors que Samuel Umtiti est sur le départ, le priorité semble acter. Eric Garcia, le jeune défenseur espagnol de Manchester City, est très convoité par le FC Barcelone. Avec une fin de contrat en 2021, Garcia est dans une configuration parfaite pour changer d’air.

Et d’ailleurs, en conférence de presse ce jeudi, Pep Guardiola a quasiment acté le départ de son défenseur. « Eric, il lui reste un an de contrat ici. Mais il nous a dit qu’il ne voulait pas prolonger. Nous souhaitons qu’il reste mais ce n’est pas son souhait. Donc, on suppose qu’il a envie de partir pour jouer ailleurs ». Lionel Messi et le vestiaire l’attendent déjà à bras ouverts.