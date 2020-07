FC Barcelone – Mercato : Guardiola prépare la pire crasse possible à Messi

true

L’entraîneur de Manchester City Josep Guardiola aurait l’intention d’attirer Lautaro Martinez (22 ans) dans ses filets au mercato. Un pied de nez cuisant pour Lionel Messi.

Manchester City va redevenir une menace grandissante pour tous les clubs européens. Sauvée par le TAS dans le conflit ouvert avec l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le club anglais va pouvoir de nouveau inspecter de près le mercato et va sans aucun doute le dynamiter grâce à ses fonds très au-dessus de la moyenne.

Pourquoi d’ailleurs ne pas commencer par ce qui se fait de mieux en attaque : Lautaro Martinez (22 ans). Dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, qui a peut-être transféré Achraf Hakimi dans ce but, l’attaquant de l’Inter Milan serait le remplaçant parfait à Sergio Aguëro dans l’esprit de Josep Guardiola.

City veut souffler Lautaro au Barça

Sky Sport, qui sort l’information, ajoute que les dirigeants de Manchester City sont conscients des soucis économiques du FC Barcelone et veulent agir rapidement pour prendre tout le monde de court. De son côté, Martinez rêve toujours de rejoindre Lionel Messi en Catalogne mais ne ferme pas non plus les autres options intéressantes pour son avenir. Marcher dans les traces d’Aguëro à City, sous les ordres de Guardiola, pourrait en faire partie.