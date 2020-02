FC Barcelone – Mercato : Ivan Rakitic règle ses comptes

true

Ivan Rakitic (31 ans), poussé au départ par les dirigeants du FC Barcelone au mercato hivernal, n’a pas apprécié leur manière de faire et l’a fait savoir.

Le FC Barcelone a peut-être trouvé son rythme de croisière avec Quique Setién. Encore installé en 4-3-3, les Blaugrana se sont imposés dimanche devant Levante grâce à un doublé d’Ansu Fati, servi à deux reprises par Lionel Messi (2-1).

Déjà fébrile sur le plan sportif, le Barça se serait bien passé d’un énième dossier en coulisses. Ivan Rakitic (31 ans) a pourtant choisi de régler ses comptes en public après les manoeuvres de ses dirigeants en coulisses pour le pousser au départ cet hiver.

« Il y a eu plusieurs choses que je n’ai pas aimées »

« J’ai vécu des moments difficiles, mais c’est déjà un problème du passé, a déclaré le vice-champion du monde croate. J’ai pensé à partir lors du mercato. Je peux dire très clairement qu’il y a eu plusieurs choses que je n’ai pas aimées, mais ici nous ne devons pas rire et faire une blague. Le meilleur pour le club doit aussi être le meilleur pour nous. Je n’ai pas mérité de subir certains comportements. Ce que je veux, c’est profiter. Ces temps ont été difficiles, mais j’ai tourné la page et je ne veux pas trop y penser. Il faut travailler aussi dur que possible dans cette période décisive. »