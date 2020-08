FC Barcelone – Mercato : Koeman tient un cadeau tombé du ciel pour retenir Messi !

true

L’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman veut retenir Lionel Messi au mercato. Le dossier Lautaro Martinez (Inter Milan, 23 ans) pourrait l’aider dans son entreprise.

Ronald Koeman se démène comme un beau diable pour remodeler le FC Barcelone et convaincre Lionel Messi de son projet. Pour l’instant, l’attaquant argentin (33 ans) a pu discuter avec le technicien batave mais a encore de sérieux doutes quant à la bonne marche de celui-ci.

Le mercato pourrait mettre les deux hommes d’accord. Quand il s’agit de Lautaro Martinez (23 ans), Messi est tout de suite plus conciliant et Koeman l’a bien compris. Comme déjà évoqué hier, ce dernier entend donner la priorité à l’attaquant argentin de l’Inter Milan et cela tombe bien puisque le club italien serait « pressé de le transférer. » Dans son édition du jour, SPORT assure que les Nerazzurri ont déjà anticipé son départ et espèrent une réunion avec les dirigeants du Barça cette semaine pour trouver un terrain d’entente.

L’Inter pressé de transférer Lautaro ?

« Les contacts sont maintenus, si bien que Josep Maria Bartomeu a prévu d’avancer sur ce dossier avant d’entériner des départs de joueurs sur lesquels Koeman ne compte pas », explique le journal catalan. Nos confrères précisent que l’Inter, déjà tracassé par l’avenir d’Antonio Conte, veut absolument avancer sur l’ossature de sa prochaine équipe puisque le Calcio doit reprendre à la mi-septembre. Martinez n’en ferait donc pas partie.