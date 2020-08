FC Barcelone – Mercato : Koeman vise un ancien bourreau de Lionel Messi !

true

Georginio Wijnaldum, le milieu de Liverpool, ferait partie de la liste des joueurs que Ronald Koeman souhaiterait faire venir au FC Barcelone.

Le FC Barcelone a décidé de renouer avec une vieille tradition : celle d’être dirigé par un technicien néerlandais. C’est Ronald Koeman qui a été choisi par le président Bartomeu pour prendre la relève de Quique Setién, et le club blaugrana pourrait bien se teinter encore plus d’Orange ces prochains jours.

En effet, plusieurs de ses compatriotes intéresseraient Koeman. Selon OK Diario, c’est le cas de Memphis Depay. Et l’attaquant de l’OL ne verrait pas d’un mauvais oeil cet intérêt, lui qui n’a jamais caché son envie de retrouver un grand club européen. L’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine pourrait obliger Lyon à se séparer de sa star. Donny Van de Beek, le milieu de l’Ajax, serait aussi sur la short liste de Koeman. Et selon le média hollandais AD, Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpoo, est aussi ciblé ».

A 29 ans, le joueur des Reds, ancien bourreau du Barça l’an dernier à Anfield (4-0) où il avait inscrit un doublé, est sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2021.