FC Barcelone – Mercato : la piste Pochettino largement contestée en interne ?

Alors que l’avenir de Quique Setién semble déjà réglé au FC Barcelone, la question de sa succession va vite se poser.

C’est la conséquence la plus immédiate de la terrible déroute du FC Barcelone face au Bayern Munich (2-8). En attendant la grande refonte du secteur sportif, il ne fait guère de doutes que Quique Setién va être limogé de son poste d’entraîneur du club blaugrana.

Forcément, les médias espagnols n’ont pas mis longtemps à spéculer sur l’identité de son successeur. Le postulant naturel, Xavi, était aux dernières nouvelles plutôt attendu en 2021, après l’élection du prochain président du FC Barcelone. Et un grand favori s’est donc rapidement détaché : Mauricio Pochettino, l’ancien coach de Tottenham qui connaît la Liga pour avoir dirigé le club rival de la ville, l’Espanyol.

Seulement, si l’on en croit les informations du quotidien AS, cette décision serait bien difficile à faire passer au sein du FC Barcelone. « Plusieurs dirigeants et poids lourds de l’effectif ont montré, avant et maintenant, leur étonnement et leur mécontentement face à cette option », écrit le journal. En cause, des déclarations clairement anti-Barça tenues par le passé que personne n’a oublié au sein du club blaugrana. « La majorité des poids lourds sont totalement contre la signature de Pochettino », assure AS qui révèle même qu’en cas de nomination du technicien argentin, une motion de censure pourrait être déposée contre le président Bartomeu.