FC Barcelone – Mercato : la rumeur Messi au PSG ressurgit !

Au surlendemain de l’élimination humiliante du FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi (33 ans) fait toujours couler beaucoup d’encre.

Dans son édition du jour, « L’Equipe » revient sur le cas de Lionel Messi (33 ans), en fin de contrat en 2021 au FC Barcelone et qui ne veut « plus être un martyr » dans une équipe devenue trop faible pour lui.

Le quotidien parle notamment des réserves de la Pulga : « En amont de ce quart de finale cataclysmique (2-8 face au Bayern, NDLR), il avait fait part à son entourage de ses doutes quant à la capacité de son équipe à résister au rouleau compresseur allemand (…) En privé, il avoue ne pas croire en ses coéquipiers ».

City et le PSG les deux seuls mastodontes capables de le signer ?

Le chant du départ est évoqué même si aucun club n’a les moyens de payer sa clause cet été (700 M€) et qu’il ne souhaite pas se libérer maintenant pour rejoindre son club de cœur des Newell’s Old Boy ou une destination plus exotique (l’Inter Miami aux USA par exemple).

Même si son salaire est un frein (71 M€ net par an à Barcelone), il reste quelques clubs encore capables de le faire signer libre dans un an : « De par leur surface financière, le Manchester City de Pep Guardiola et le PSG font figure de prétendants naturels en cas de départ l’été prochain », écrit le quotidien, qui parle aussi de l’Inter Milan qui lui fait les yeux doux ou même de la Juventus de Turin dans le cadre d’un improbable duo avec son meilleur ennemi Cristiano Ronaldo.

Le dernier espoir du Barça : tout changer

Mais le FC Barcelone n’est pas encore totalement mort dans l’esprit de Lionel Messi. Il est toujours possible de retenir le sextuple Ballon d’Or à condition de faire un grand ménage cet été… Et de désigner le coach pour qui Messi a envie de se battre. Selon Le Parisien, « la Pulga » afficherait une petite préférence pour son compatriote Marcelo Gallardo.