FC Barcelone – Mercato : le Barça a ciblé le successeur de Piqué

true

Comparé à Sergio Busquets par Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, Eric Garcia (19 ans) serait dans le viseur du FC Barcelone pour prendre la relève de Gerard Piqué.

Ce jeudi, SPORT fait sa Une avec Eric Garcia. Le défenseur formé à la Masia serait dans le viseur du FC Barcelone, qui verrait en lui le futur Gerard Piqué, l’élément idoine pour prendre la relève de Piqué, à termes, au sein de la défense catalane. A 19 ans, Eric Garcia est en fin de contrat dans un an et le Barça voudrait faire de lui ce qu’il avait fait avec Piqué : le rapatrier. On se souvient que Piqué avait lui aussi quitté la Masia pour tenter sa chance à Manchester, du côté de United.

Garcia, lui, avait reçu les éloges de Pep Guardiola en début d’année. Son coach l’avait comparé à Sergio Busquets. « Busquets était comme ça quand il était jeune. Quand j’étais coach de l’équipe réserve puis de l’équipe première au Barça, il était très curieux. Eric est un jeune joueur qui est toujours régulier. C’est important, surtout à ce poste. Un attaquant a des hauts et des bas, mais les défenseurs se doivent d’être réguliers et Eric est comme ça. Il sera meilleur à 22, 25 ou 27 ans, surtout s’il joue des matchs ».