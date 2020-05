FC Barcelone – Mercato : le Barça cherche des sous et snobe Rakitic

true

Soucieux de bien vendre pour financer son prochain Mercato d’été, le FC Barcelone n’est pas pressé d’évoquer l’avenir avec son milieu Ivan Rakitic.

Désireux de faire rentrer de l’argent en caisses pour finaliser le recrutement de Lautaro Martinez (Inter Milan, 23 ans) sa priorité de l’été, le FC Barcelone cherche des solutions dans son pléthorique effectif. D’après SPORT, l’entité barcelonaise aurait quasiment ficelé la vente de Nelson Semedo à la Juventus de Turin contre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et 25 M€.

Rakitic obligé de rappeler au FC Barcelone qu’il existe ?

Le très sérieux quotidien en langue catalane « L’Esportiu » estime ce mardi que le Barça a chiffré à 70 M€ ses besoins de trésorerie. En plus de Semedo, le FC Barcelone ne désespère pas de céder Arthur Melo contre une grosse somme … Et espère aussi qu’Ivan Rakitic pliera bagage à un an du terme de son contrat pour signer à Séville. Une rumeur persistante à laquelle l’international croate a réagi lundi soir sur la « Cadena COPE », égratignant l’attitude des dirigeants le concernant.

« Bartomeu ne m’a pas appelé. Il peut toujours le faire. Peut-être qu’il écoute et qu’il m’appellera demain. Concernant les rumeurs, je me suis habitué à voir mon nom sortir partout. Ce n’est pas nouveau. J’aurais aimé que le président, Eric Abidal ou une autre personne du club dise publiquement qu’il n’y a rien. Mais je suis content et c’est le principal », a-t-il glissé, confessant son projet pour la suite :« Je veux terminer mon contrat ici (au Barça), mais je ne suis pas fermé à un changement ».