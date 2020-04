FC Barcelone – Mercato : le Barça déboule sur le nouveau Pirlo !

true

Cible du PSG et de la Juventus de Turin, Sandro Tonali (Brescia) intéresse désormais le FC Barcelone, prêt à faire une entrée remarquée dans le dossier.

Depuis un an maintenant, Leonardo drague Sandro Tonali (Brescia, 19 ans). Le directeur sportif du Paris Saint-Germain carresse l’espoir de faire du « nouveau Pirlo » son deuxième gros coup après Marco Verratti. Mais, pour l’instant, le Brésilien n’a pas trouvé la clé avec Brescia, toujours inflexible et qui espère tirer 70 M€ de son protégé.

Le Barça prépare une grosse offre pour Tonali

Sur ce dossier, le PSG doit notamment faire face à la concurrence de la Juventus de Turin, qui cherche à se venger du raté sur Marco Verratti avec Pescara en 2012, mais également au … FC Barcelone. Après avoir longtemps courtisé le « petit Hibou », les Blaugranas se sont désormais orientés vers Sandro Tonali.

Selon le « Corriere della Sera », le Barça serait prêt à offrir 60 M€ plus le prêt de deux jeunes joueurs de la Masia (un latéral gauche et un milieu) pour rafler la mise. La bataille pour Tonali ne fait que commencer et elle s’annonce âpre…