FC Barcelone – Mercato : le Barça fixe ses conditions pour un crack de City !

A l’affût de bonnes affaires, notamment derrière où la santé de Samuel Umtiti inquiète, le FC Barcelone cherche à récupérer à moindre frais des défenseurs centraux prometteurs. C’est dans cette optique que les Blaugranas s’intéressent à Eric Garcia (19 ans), pépite de Pep Guardiola à Manchester City.

« Mundo Deportivo » fait le point sur ce dossier sensible sur lequel le Barça est aujourd’hui en position de force. En effet, Eric Garcia, qui est sous contrat jusqu’en juin 2021, ne souhaite pas prolonger et veut rejoindre la Catalogne. Pour l’heure, City adopte une posture rigide : hors de question de laisser partir le jeune Espagnol à un prix inférieur au recrutement de Ferran Torres (23 M€ + 12 M€ de bonus).

Dans la conjecture économique actuelle, le Barça refuse bien évidemment de céder. Surtout pour un joueur n’ayant disputé que 22 matches au plus haut niveau avec les Citizens. D’après le média local, les dirigeants barcelonais ont posé leurs conditions : pour Eric Garcia, ce sera 10 M€ maintenant ou 0€ dans un an. La balle est dans le camp de Manchester…

