FC Barcelone – Mercato : le Barça raye une piste pour remplacer Suarez

true

Intéressé par Kévin Gameiro dans le passé, le FC Barcelone n’a pas fait du Français une option possible pour remplacer Luis Suarez.

Luis Suarez blessé au genou et absent quatre mois, le FC Barcelone ne sait toujours pas s’il recrutera un avant-centre sur le mois de janvier. Tout juste nommé entraîneur, Quique Setién veut se donner quelques jours à évaluer l’effectif avant d’évoquer la possibilité de recruter un buteur. Buteur qui sera de toute façon low cost pour un Barça n’ayant pas les moyens sur le mois de janvier 2020.

Le FC Barcelone n’est plus sur Gameiro (FC Valence)

Si Eric Abidal (secrétaire technique) et Oscar Grau (directeur général) reste à l’affût des opportunités, les dirigeants catalans ont déjà effacé quelques noms de leurs listes. S’il fut un temps ciblé par le Barça lorsqu’il évoluait à Séville et l’Atletico Madrid, Kévin Gameiro (FC Valence, 32 ans) ne fait plus partie aujourd’hui.

D’après « Mundo Deportivo », qui s’est renseigné sur cette possibilité, les décideurs blaugranas n’envisagent pas la venue de Gameiro comme une option bien que le club Ché soit vendeur pour permettre le retour de Paco Alcacer à la Mestalla. Même si le transfert ne coûtera « que » 8 à 9 M€, le Barça estime que le Français n’est plus assez performant pour être le digne successeur de Luis Suarez.