FC Barcelone – Mercato : le Barça réfléchit à un plan pour contenter Messi

Poussé au recrutement d’un latéral droit par Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait envisager le rapatriement express d’Emerson (Bétis Séville, 20 ans).

Désireux de prolonger Lionel Messi au delà de juin 2021, le FC Barcelone doit également convaincre sa star de l’ambition du club en matière de Mercato. Comme évoqué ces derniers jours, l’Argentin aurait soumis à ses dirigeants une liste de courses sur des postes à combler pour rendre le Barça intouchable sur la scène européenne. Parmi les doléances de la Pulga, le recrutement d’un latéral droit.

Seulement 12 M€ à dépenser pour le latéral droit

Problème : le club catalan est aujourd’hui bridé par un difficile équilibre financier à trouver entre son imposante masse salariale et les contraintes du fair-play financier. Forcément, pour les postes secondaires, la direction catalane va essayer de faire des économies… avec la venue anticipée d’Emerson (Bétis Séville, 20 ans).

Arrivé il y a un an en provenance de l’Atletico Mineiro et appartenant à 50% au Bétis et à 50% au Barça, le jeune latéral ne doit pas rejoindre le Barça avant l’été 2021 mais, si l’on en croit le média andalou « Estadio Deportivo », le club blaugranas dispose d’une clause pour faire venir le Brésilien plus rapidement à condition de débourser 12 M€. Vu les performances très intéressantes d’Emerson cette saison, cela peut être une option.