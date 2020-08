FC Barcelone – Mercato : le Barça veut un compatriote de CR7 pour aider Lionel Messi

true

Selon la presse anglaise, le FC Barcelone suivrait avec attention le profil de Bernardo Silva. Il faudra être pressant pour convaincre Manchester City.

Focus sur son objectif Ligue des Champions, le FC Barcelone pense aussi à renforcer son effectif vieillissant. Si Lautaro Martinez (22 ans, Inter Milan) a fermé la porte au Barça, le club Culé souhaite se rabattre sur une autre piste offensive. Le board catalan veut apporter du peps sur le front de l’attaque pour soutenir Lionel Messi.

Selon The Telegraph, le FC Barcelone pourrait lancer une offensive cet été pour recruter Bernardo Silva. Sous contrat jusqu’en 2025, le milieu offensif est un rouage important de l’effectif et du dispositif de Pep Guardiola. La saison dernière, le joueur formé au Benfica a pris part à 34 rencontres de Premier League (5 buts et 6 passes décisives).

En juillet 2017, les Citizens avaient offert 50 millions d’euros à l’AS Monaco pour accueillir le compatriote de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Néanmoins, depuis la reprise de la compétition, Bernardo Silva subit la concurrence de Mahrez, Sterling et du joyau Foden. Son temp de jeu a baissé.

Sans trop de liquidités en caisse, le FC Barcelone cherchera à introduire un élément pour faire baisser la note. Le Barça pourrait proposer Nelson Semedo et de l’argent pour s’attacher les services de Bernardo Silva. Pas certain tout de même que Manchester City accepte l’affaire.