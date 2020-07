FC Barcelone – Mercato : le Barça tient son troc parfait pour Coutinho

true

Arsenal intéressé par Philippe Coutinho, le FC Barcelone tente de négocier un deal incluant le jeune français Matteo Guendouzi.

Désireux de se débarrasser de Philippe Coutinho (28 ans) et de son gros salaire, le FC Barcelone cherche un troc avantageux. Il l’a peut-être trouvé du côté d’Arsenal où les Gunners en pincent pour l’international brésilien.En effet, le directeur sportif du club londonien Edu Gaspar est un grand fan de l’ancien des Reds et est prêt à écouter toutes propositions du Barça.

Si l’on en croit « Foot Mercato », les Blaugranas songeraient à proposer un troc leur permettant d’exfiltrer Coutinho… Tout en renforçant le milieu avec une cible de longue date : Matteo Guendouzi (21 ans). Transféré de Lorient en 2018 pour 9 M€, l’Espoir tricolore a d’abord explosé en Premier League (48 apparitions) avant de perdre petit à petit son statut avec l’arrivée de Mikel Arteta.

Ouvert un départ, Guendouzi n’a toutefois pas encore dit oui au Barça. Alors que les deux clubs discutent des modalités d’un tel chassé-croisé (Coutinho a été acheté par le Barça à 125 M€, Guendouzi a certes vu sa cote grimper en flèche mais il ne vaut pas encore un tel montant…), l’ancien Merlu étudie toutes les options s’offrant à lui. Le FC Barcelone est loin d’être le seul grand d’Europe à vouloir ferrer la pépite tricolore…