FC Barcelone – Mercato : le coup de pression de l’Inter qui éloigne Lautaro de Messi

true

Le directeur sportif « nerazzurro » a rappelé au Barça que la clause libératoire de Lautaro Martinez était de 110 M€ et qu’il ne voulait pas d’un échange.

Hier, la presse espagnole assurait que le FC Barcelone envisageait d’échanger Lautaro Martinez avec Philippe Coutinho plus une somme d’argent. En effet, la clause de cession de l’Argentin est fixée à 110 M€ alors que le Brésilien est valorisé 100 M€ par les Blaugranas. Mais les Italiens ne sont pas d’accord. Par l’intermédiaire de leur directeur sportif Piero Ausilio, ils ont rappelé qu’il n’y avait qu’une seule façon d’obtenir les services du chouchou de Lionel Messi…

« En ce qui concerne Lautaro Martinez, il n’y a qu’une seule façon de le faire partir de l’Inter, c’est de payer la clause. C’est la seule possibilité de le voir partir aujourd’hui. Pour l’instant, nous ne discutons de Lautaro avec personne, nous sommes concentrés sur lui, c’est un atout important pour le club. Nous n’oublions pas qu’il a toujours trois ans de contrat. L’Inter n’entend pas vendre ses atouts. »

« De nombreux clubs nous ont contacté pour Lautaro. Le plus déterminé est Barcelone, avec qui nous entretenons une relation amicale et cordiale. Je ne le cache pas. Et je sais que le Barça connaît parfaitement nos intentions. L’Inter ne vendra pas Lautaro. Je le répète : il y a une clause. » Un coup de pression en bonne et due forme qui va contraindre le FC Barcelone à revoir ses plans…