FC Barcelone – Mercato : le grand chantier autour de Messi se complique un peu plus

Alors que la priorité des dirigeants du FC Barcelone est de faire place nette autour de Lionel Messi, tout ne se passe pas comme prévu.

Dans l’optique de réaliser plusieurs gros coups sur le marché des transferts afin d’épauler au mieux Lionel Messi, le FC Barcelone a comme priorité de dégraisser. Plusieurs joueurs sont sur le départ et parmi Ivan Rakitic.

Le club blaugrana ne compte plus franchement sur le milieu de terrain croate, préférant notamment bâtir l’avenir avec Frenkie De Jong en attendant peut-être la signature de Miralem Pjanic. Sauf que convaincre les partenaires de Lionel Messi de quitter le club catalan semble être plus complexe qu’imaginé.

Dans un entretien à Tportal, Rakitic a en effet assuré que son avenir était réglé depuis quelques jours déjà. « Il y a 10 ou 15 jours, j’ai parlé avec le club et je n’ai plus besoin de parler avec eux car j’ai un contrat jusqu’à l’été 2021 avec le Barça, l’organisation au sein de laquelle je veux être et jouer. De plus, ma femme et mes enfants sont bien dans cette ville. Je n’ai aucune raison de penser à autre chose », a confié le milieu du Barça.