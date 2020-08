FC Barcelone – Mercato : le père de Messi s’offre une maison à Milan et réveille les fantasmes

true

Quand on sait que l’Inter rêve de Lionel Messi, apprendre que le père de l’Argentin du FC Barcelone a acheté une maison à Milan n’est pas un hasard.

Cela a pris deux mois mais c’est officiel depuis aujourd’hui : le père de Lionel Messi possède une maison à Milan. Et cela, évidemment, génère quantité de songes en Italie et en Espagne. Et ce alors que l’attaquant argentin a répété qu’il voulait terminer sa carrière au FC Barcelone et que les dirigeants de l’Inter ont dit qu’ils ne pouvait pas le recruter.

D’ailleurs, La Gazzetta dello Sport, qui explique sur son site que Jorge Messi a reçu la visite d’employés de la municipalité milanaise pour valider son dossier d’acquisition du bien, est catégorique : si celui qui gère la fortune de son rejeton a acheté en Italie, c’est avant tout pour des raisons fiscales.

Mais il n’empêche que les médias transalpins se demandent pourquoi acheter à Milan alors que l’Italie regorge de destinations paradisiaques… L’espoir de contacts entre le clan Messi et l’Inter Milan demeure. Et pas que chez les supporters : le patron nerazzurro, Zhang Jindong‎, rechercherait des sponsors en Chine pour l’aider à financer la colossale opération qui porterait La Pulga en Lombardie…