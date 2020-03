true

Comme l’été dernier, le mot est lâché : le FC Barcelone envisage d’avoir recours au « troc » de joueurs pour accueillir Neymar et Lautaro Martinez.

Suspension des compétitions liées à la crise du coronavirus oblige, les médias ibériques meublent l’actualité avec des sujets autour du Mercato. C’est notamment le cas de « Mundo Deportivo », particulièrement actif pour évoquer l’avenir du FC Barcelone et les deux dossiers fantasmés du moment, ceux de Neymar Jr (PSG, 28 ans) et de Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans). Deux projets impossibles à mener de front pour les finances blaugranas et dans le cadre imposé par le fair-play financier.

Dembélé – Coutinho, monnaies d’échange réchauffées ?

Pourtant, « MD » se creuse les méninges et ressort les bonnes vieilles solutions (sans doute murmurer par certains dirigeants pour sonder l’opinion). Estimant qu’un Mercato normal serait de toute façon impossible vu les pertes financières engendrées par le Covid-19, le média relance sa bonne vieille idée de l’été 2019 : les « trocs » de joueurs ! L’idée étant d’inclure Ousmane Dembélé ou Philippe Coutinho dans les deals pour baisser les tarifs et permettre aux opérations de se faire.

Avec le PSG, la ficelle n’avait pas fonctionnée il y a quelques mois. Essentiellement du fait du refus de Dembélé de rejoindre la Capitale française. Comment en serait-il autrement en 2020-2021 ?