FC Barcelone – Mercato : le renfort idéal pour Messi a déjà signé

true

Officialisé en février dernier, Trincão (20 ans) va rejoindre le FC Barcelone. Le Portugais est sur le podium des jeunes les plus prolifiques d’Europe.

À la poursuite du Real Madrid en Liga, le FC Barcelone est en passe de perdre la Liga. Il manque une victoire à la Maison Blanche pour être couronné champion d’Espagne. Devant ce probable affront, le Barça va devoir répondre sur le marché des transferts pour riposter l’année prochaine. Avec de maigres finances, les pensionnaires du Camp Nou vont devoir faire preuve de malice.

En février dernier, à la surprise générale, Braga a officialisé le départ de Trincão (20 ans) pour la Catalogne. Le FC Barcelone a déboursé la somme de 31 millions d’euros pour s’offrir le natif de Viana do Castelo (Portugal).

Avec Trincão, le FC Barcelone a déjà réalisé une grosse affaire

Depuis, l’ailier droit a explosé en Liga Nos (D1 portugaise). Avec 8 buts et 6 offrandes en 24 rencontres de championnat, Trincão figure sur le podium des jeunes les plus prolifiques d’Europe. Devant lui, deux joueurs du Borussia Dortmund trustent les deux premières places : Jadon Sancho (17 buts, 17 passes décisives en 34 rencontres) et Erling Haaland (13 buts, 3 passes décisives en 16 rencontres). D’après Transfermarkt, les deux prospects sont évalués à plus de 80 millions d’euros.

L’année prochaine, le FC Barcelone pourrait bien se frotter les mains d’avoir réalisé en catimini Trincão. L’international moins de 21 ans pourrait bien donner un coup de fouet à l’attaque blaugrana. Avec Ansu Fati, le Portugais est amené, dans l’avenir, à prendre la suite de Lionel Messi. Il reste encore quelques années pour que le sextuple Ballon d’or forme la nouvelle génération du FCB.

Joueurs de moins de 21 ans avec le plus de buts et de passes décisives :