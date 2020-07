FC Barcelone – Mercato : le silence assourdissant du clan Messi sur son avenir

true

Contacté par L’Equipe, l’entourage de Lionel Messi n’a pas voulu commenter les dernières révélations autour de l’avenir de l’Argentin au FC Barcelone.

La rumeur enfle depuis vendredi et elle commence à inquiéter du côté du FC Barcelone : Lionel Messi (33 ans), en fin de contrat en juin 2021, n’aurait pas l’intention de prolonger son bail en Catalogne et souhaiterait attendre d’être libre pour s’offrir un dernier challenge. Impensable pour l’administration Bartomeu, déjà fragilisée par de nombreuses crises et qui ne peut se permettre de perdre le sextuple Ballon d’Or.

Poker menteur ou vrai malaise ?

Entre l’Argentin et sa direction, la tension est d’ailleurs largement palpable. Lionel Messi en veut à son président et, à moins d’un an des élections, tout porte à croire que son avenir sera dicté par quelques considérations politiques (et éventuellement un changement de dirigeants…). Fixant le timing des discussions autour du nouveau contrat jusqu’en juin 2023 que ses patrons veulent lui proposer, Leo Messi joue la montre.

Face à ces nièmes bruits de couloir sur sa décision, le clan Messi affiche d’ailleurs un étonnant silence radio. « L’Equipe », qui a consulté l’entourage du capitaine du Barça, n’a pas eu de retour sur les rumeurs, ni pour les commenter ni pour les démentir. Sa seule réponse à l’extérieur, Lionel Messi la garde donc pour le rectangle vert. Un terrain où on le voit de plus en plus agacé par la tournure des évènements. Inquiétant ?