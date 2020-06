FC Barcelone – Mercato : les détails du nouveau contrat de Messi ont fuité

true

Les dirigeants catalans et le frère de Lionel Messi négocient une nouvelle prolongation de contrat du sextuple Ballon d’Or.

Un but et deux passes décisives à Majorque pour la reprise de la Liga, un pénalty transformé hier contre Leganés : Lionel Messi a repris ses bonnes vieilles habitudes après la coupure imposée par la pandémie de Covid-19. Public ou pas, manque d’entraînement ou pas, enchaînement rapproché des matches ou pas, l’Argentin est toujours aussi fort.

Ce qui va inciter le FC Barcelone à lui proposer une énième prolongation de contrat. Pour l’heure, La Pulga est barcelonais jusqu’en 2021 et touche 60 M€ par an, hors primes et bonus. Dans son édition du jour, le quotidien catalan El Mundo Deportivo donne des détails sur le nouveau bail.

La durée, déjà : il s’agirait d’un contrat de deux ans du même type que l’actuel, à savoir une année renouvelable. Ainsi, l’Argentin pourrait dire stop à chaque fin de saison. Concernant le salaire, pas de chiffre à avancer mais le président du FCB, Josep Maria Bartomeu, a déclaré à plusieurs reprises que le meilleur joueur du monde ne saurait être prolongé à la baisse. Il y aura donc bien augmentation. Certainement faible, mais augmentation tout de même…