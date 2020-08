FC Barcelone – Mercato : les historiques du Barça ne croient pas au départ de Messi

true

La gifle infligée par le Bayern Munich au FC Barcelone a provoqué une onde de choc fatale à Quique Setién et Eric Abidal au Barça, et plusieurs joueurs sont invités à faire leurs valises cet été. Lionel Messi, lui, aurait l’intention de faire les siennes, mais ce scénario reste improbable aux yeux d’Emili Rousaud, l’ex vice président blaugrana, de Toni Freixas, son ancien directeur général, et de Victor Font, candidat à la présidence du club.

Sur TV3, les trois hommes ont assuré que Messi ne partirait pas cet été, à un an du terme de son contrat. «Je suis persuadé que Messi n’a pas envie de partir et qu’il ne partira pas. Mais il faut lui proposer un vrai projet », a soutenu Rousaud. « Messi a juste envie de prolonger. Il veut un projet clair et sérieux », pense également Font. « Il ne partira pas. Il faut rassurer les gens. Il est déçu parce que le Barça ne gagne plus, mais je suis convaincu qu’il ne partira pas », a quant à lui glissé Freixas.