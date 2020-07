FC Barcelone – Mercato : l’Inter Milan propose un salaire fou à Lautaro Martinez

Au FC Barcelone, la priorité de l’été est Lautaro Martinez. À 22 ans, le buteur argentin brille sous la tunique de l’Inter Milan. Cette saison, il a inscrit 17 buts et réalisé cinq passes décisives en 37 rencontres. Son profil plaît beaucoup à Lionel Messi. La star argentine se verrait bien combiner avec son compatriote sur le front de l’attaque barcelonaise la saison prochaine.

Problème, le FC Barcelone dispose de peu de moyens pour ce marché estival. Les dirigeants catalans sont dans l’incapacité de répondre aux exigences de leurs confrères italiens. Pour vendre Lautaro Martinez, l’Inter Milan exige la levée de sa clause libératoire qui s’élève à 111 millions d’euros. Une somme très élevée incompatible avec les finances blaugrana.

Pour satisfaire le désir du sextuple Ballon d’or, le FC Barça a bien essayé de faire baisser le prix en introduisant des joueurs dans la balance. Mais, les pensionnaires de Giuseppe-Meazza sont intraitables. Mieux, Lautaro Martinez va recevoir une bonne surprise dans les prochains jours.

Selon Tuttosport, le natif de Bahía Blanca (Argentine) va recevoir une proposition d’extension de bail de la part du club italien. Sur la demande d’Antonio Conte, les dirigeants lombard vont proposer à Martinez de doubler ses émoluments. Ainsi, en prolongeant son bail jusqu’en 2024, Martinez passerait à un salaire de 5 millions d’euros par an. Pour l’heure, il est engagé jusqu’en 2023 avec l’Inter Milan. En cas d’accord entre Martinez et son club, le FC Barcelone dirait, sur le court terme, adieu à cette piste.

#Inter are reportedly preparing a new deal worth €5m a year for #FCBarcelona target Lautaro Martinez. #SerieA #LaLiga #FCIM https://t.co/T8ILKG8tVN pic.twitter.com/RizzYxg7gx

— footballitalia (@footballitalia) July 7, 2020