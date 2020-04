FC Barcelone – Mercato : l’Inter réclamerait une énorme monnaie d’échange pour Martinez !

true

L’Inter Milan serait disposé à un troc avec le FC Barcelone pour Lautaro Martinez… à la condition qu’Antoine Griezmann soit inclus dans le deal.

Conscient que Lautaro Martinez (23 ans) ne laissait pas insensible le FC Barcelone, l’Inter Milan n’est pas non plus prêt à accepter n’importe quel accord pour son jeune attaquant argentin. Si les Blaugranas envisageaient un troc pour baisser la clause libératoire (111 M€) de l’ancien joueur du Racing, Antonio Conte a rapidement dit non aux profils proposés (Semedo, Firpo, Rakitic).

D’après la « Gazzetta dello Sport », l’Inter Milan a tellement pris confiance sur le dossier qu’il s’est déclaré prêt à envisager un échange pour Lautaro Martinez… mais avec Antoine Griezmann. Même si le Champion du Monde a eu beaucoup de mal à s’adapter au club catalan et que certains de ses coéquipiers lui font la misère, imaginer un échange avec un joueur moins cher serait un sacré désaveu pour l’administration Bartomeu.

Mais après tout, puisque le FC Barcelone était prêt à envisager un échange Neymar – Griezmann avec le PSG, pourquoi ne pas l’envisager pour un autre dossier prioritaire aux yeux de Messi ?