FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi bientôt prolongé ?

Le président du FC Barcelone serait en discussions avec le père du génial argentin pour prolonger une fois de plus son contrat, qui s’achève en 2021.

« Renouvellement en marche » C’est le titre de la Une du quotidien catalan Sport ce samedi. Et contre toute attente, la photo qui l’accompagne est celle de Lionel Messi ! Eh oui, ceux qui pensaient que le destin de l’Argentin était scellé jusqu’à sa retraite en sont pour leurs frais.

D’après Sport, le président du FCB, Josep Maria Bartomeu, serait en négociations avec le père du génie afin d’améliorer son contrat. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’augmenter encore, alors qu’il touche plus de 50 M€ par an, afin de lui faire passer la pilule des multiples écarts internes des derniers mois (société chargée de le dénigrer sur les réseaux sociaux, tensions avec Eric Abidal après le renvoi d’Ernesto Valverde, etc).

Mais quoi qu’il en soit, quelle que soit la raison se cachant derrière cette nouvelle négociation, elle devrait s’accompagner d’une prolongation de contrat. Pour l’instant, le bail du sextuple Ballon d’Or s’étend jusqu’en 2021. Une année en plus ne serait pas de trop, vu son niveau de forme.