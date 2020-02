FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi met un coup de pression pour Neymar !

Au FC Barcelone, c’est un secret de polichinelle et l’ex dirigeant catalan Jordi Mestre l’a encore confirmé récemment : le vestiaire blaugrana – et plus particulièrement Lionel Messi – souhaite ardemment le retour de Neymar Jr. Avorté l’été dernier, le dossier du Brésilien devrait être ouvert une nouvelle fois cet été. Surtout si le Barça parvient à dégager les liquidités pour offrir un transfert au PSG et l’accueillir.

En coulisses, Léo Messi profite déjà des discussions autour de sa prolongation au delà de juin 2021 pour tenter de faire bouger les lignes. En effet, si l’on en croit « El Confidencial », le sextuple Ballon d’Or aurait fait part de sa lassitude de porter seul sur ses épaules la responsabilité des résultats du club. Si les sondages d’opinion auprès des Socios vont contre Neymar, Messi s’en moque : le star du PSG est « la seule signature qui l’excite », écrit le média ibérique.

