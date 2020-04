FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi n’est pas le seul intransférable de l’été

true

Selon ESPN, le FC Barcelone aurait désigné trois joueurs « intransférables » pour l’été 2020 : Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong.

Alors que le monde du football est en pause, confiné face au coronavirus, le FC Barcelone est en train de prendre feu en coulisses. Depuis quelques jours, l’administration Josep Maria Bartomeu, en fin de règne en janvier 2021, explose sur fonds d’affaires qui sortent dans la presse et ternissent l’image du président du Barça. Même s’il ne pourra pas être réélu à la tête du club, Bartomeu va quand même chercher à regagner le cœur des Socios durant l’été pour permettre à un membre de son cercle proche de prendre les rênes à sa place.

Le pouvoir de Messi pourrait lui permettre de sauver des têtes

Forcément, le Mercato d’été 2020 sera charnière et au FC Barcelone, l’Etat-major sait ce qu’il veut… ou plutôt ce qu’il ne veut pas. Pour financer les nombreuses recrues espérées (Neymar, Martinez, Laporte, Ndombélé, Upamecano, etc.), le Barça va devoir vendre quelques stars mais pas n’importe lesquelles. Si l’on en croit « ESPN », la direction aurait en effet fixé une liste de trois joueurs jugés « intransférables ». Même en fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi en fait partie. La prolongation de la Pulga est d’ailleurs LA priorité absolue du clan Bartomeu.

Concernant les deux autres joueurs intouchables, il s’agit du portier allemand Marc-André ter Stegen, que le Barça essaie de prolonger, et du jeune milieu néerlandais Frenkie de Jong, toujours considéré comme le successeur de Xavi et d’Iniesta pour les années à venir. Pour tout les autres joueurs, le FC Barcelone sera à l’écoute des propositions. On devine quand même que, vu sa situation, Lionel Messi aura son mot à dire pour éviter certains départs dans son cercle proche (Alba, Vidal, Suarez…).