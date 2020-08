FC Barcelone – Mercato : Luis Suarez annoncé à la Juve de Cristiano Ronaldo !

true

Selon le média uruguayen La Nacional, Luis Suarez pourrait quitter le FC Barcelone pour rejoindre la Juventus Turin, poussé vers la sortie par Ronald Koeman.

Sitôt intronisé au FC Barcelone en lieu et place de Quique Sétién, Ronald Koeman se lance dans une opération ménage au Barça. Et Luis Suarez pourrait en faire les frais. Selon RAC 1, Koeman a en effet convoqué Suarez pour lui signifier qu’il ne comptait pas sur lui. Un rendez-vous express qui pourrait précéder des discussions pour que l’Uruguayen soit laissé libre à un an du terme de son contrat.

Et selon La Nacional, l’ancien joueur de Liverpool a déjà trouvé une porte de sortie, et non des moindres. Le média uruguayen annonce en effet ce lundi que l’attaquant a un accord avec la Juventus Turin, où une révolution de palais est également en marche. Suarez sur le point de quitter son grand ami Lionel Messi pour rejoindre CR7 à la Juve, info ou intox ? On devrait en savoir plus très bientôt…