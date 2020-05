FC Barcelone – Mercato : Luis Suarez prêt à prolonger le plaisir avec Lionel Messi ?

true

S’il dispute 60% des matches la saison prochaine, Luis Suarez verra son contrat avec le FC Barcelone prolongé d’une année.

Même s’il reste sur une année plombée par les pépins physiques, Luis Suarez continue d’avoir la confiance de tous au FC Barcelone. Et ce même si les Blaugranas aimeraient recruter Lautaro Martinez (Inter), qui évolue au même poste. Pour le moment, l’Uruguayen est sous contrat avec le FCB jusqu’en 2021. Mais ça pourrait changer.

En effet, une clause de son contrat prévoit une prolongation d’un an s’il dispute 60% des matches du prochain exercice. Et, mine de rien, ça pourrait beaucoup peser dans l’avenir du Cannibale. En effet, seuls des clubs américains, dont l’Inter Miami de David Beckham, souhaitent actuellement le recruter. Mais sans verser d’indemnité de transfert.

Si Suarez est libre en 2021, l’Inter Miami fera le forcing. Mais s’il a été épargné par les blessures lors du prochain exercice, qu’il a beaucoup joué et encore plus marqué, il sera blaugrana une saison de plus. Et repoussera d’autant son départ pour la MLS, histoire de prolonger la belle aventure avec Lionel Messi…