FC Barcelone – Mercato : Martin Braithwaite sera bien le joker médical blaugrana !

Cela se précise de plus en plus pour le joker médical du FC Barcelone. Si, ces derniers jours le favori semblait s’appeler Angel (Getafe, 32 ans) et que le Barça s’était mis d’accord avec son club pour un transfert à 6 M€ (+2 M€ de variables), « SPORT » confirme que ce deal a bel et bien capoté à la demande de Quique Setién.

En effet, après s’être vu proposé différents profils, le nouveau coach du Barça a demandé à ses dirigeants de reculer leurs pions sur le dossier Angel… Pour mieux se réorienter sur le danois de Leganes, Martin Braithwaite (28 ans), ancien joueur du Toulouse FC et des Girondins de Bordeaux. Une piste qui serait plus qu’en bonne voie.

L’agent de Braithwaite est à Barcelone

Dans un entretien à « Catalunya Radio », le président des « Pepineros » Felipe Moreno a confirmé l’imminence d’une attaque sur la clause libératoire de Braithwaite (18 M€) : « Le Barça nous a informé qu’il envisageait de signer Braithwaite parmi d’autres options. Nous sommes très inquiets. Le maintien en Liga serait difficile pour nous », a lâché le président de l’actuel 19e du championnat.

Valider le transfert s’annonçant comme une formalité, le FC Barcelone s’attèle aujourd’hui à convaincre Martin Braithwaite. D’après « SPORT », l’agent du Scandinave Ali Dursun est arrivé ce mardi soir à la Ciutat Esportiva Joan Gamper pour amorcer les discussions contractuelles. L’issue ne semble plus faire de doutes…