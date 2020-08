FC Barcelone – Mercato : Messi a échappé de peu à la liste noire de Koeman

true

Attendu cette semaine pour devenir le nouveau coach du FC Barcelone, Ronald Koeman a déjà établi une liste noire au sein du vestiaire blaugrana. Ça promet pour le mercato !

Le FC Barcelone a commencé à agir. Lundi, le club catalan a pris la première mesure forte en écartant Quique Setién du poste d’entraîneur. Selon toute vraisemblance, Ronald Koeman devrait succéder très bientôt au Cantabre.

Ensuite, il sera temps de dégraisser un effectif bien trop chargé et sur la pente déclinante. El Chiringuito de Los Jugones a établi hier soir la liste des premiers joueurs que le sélectionneur des Pays-Bas voudrait sacrifier cet été. Ils seraient pour l’instant au nombre de quatre : Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Luis Suarez. Koeman attend de voir sur place l’état de forme et la motivation de Sergio Busquets et Jordi Alba.

Koeman ne veut aucun cas particulier dans le vestiaire

Le cas Lionel Messi est comme toujours particulier. Francesc Aguilar, journaliste de Mundo Deportivo, a expliqué que Koeman n’a rien contre le capitaine du Barça, mais qu’il ne veut pas se laisser dicter sa loi dans le vestiaire. Le technicien batave souhaite disposer d’un groupe uni, qui tire dans le même sens sans rechigner. C’est notamment à cette condition qu’il a accepté de relever le challenge proposé.