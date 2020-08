FC Barcelone – Mercato : Messi à la retraite dans « trois ou quatre ans » ?

true

Pour Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi terminera sa carrière au FC Barcelone… En 2023 ou en 2024.

A longueur d’interviews, Josep Maria Bartomeu répète à qui veut l’entendre sa grande confiance concernant la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone. Le président des Blaugranas n’imagine pas un instant la Pulga quitter le club libre à l’issue de son présent contrat en juin 2021 et s’il laisse à sa star le temps de prendre une décision, son optimisme est impossible à doucher.

A l’occasion de son ultime entretien à « beIN Sports », Bartomeu a renouvelé cette confiance indéfectible : « Ce n’est pas seulement moi qui le dis. Messi le dit lui-même, qu’il veut terminer sa carrière de joueur professionnel à Barcelone et c’est le seul club pour lui (…) Il est ici depuis qu’il est enfant. Il connaît les couleurs et il fait partie de l’histoire du club. C’est le meilleur joueur du monde. Pas seulement en ce moment, mais dans l’histoire du football. Il est à Barcelone et a clairement indiqué qu’il voulait rester ici ».

Reste que, pour la première fois, Josep Maria Bartomeu a fait part de son opinion sur la date de retraite de l’astre argentin. Pour lui, Léo Messi ne jouera pas jusqu’à ses 40 ans même s’il finira forcément en Catalogne. « Je ne doute pas que lorsqu’il terminera sa carrière de footballeur dans trois ou quatre ans, ce sera ici à Barcelone ». Un clap de fin à 36-37 ans ?