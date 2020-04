FC Barcelone – Mercato : Messi a retenu un joueur par la manche cet hiver !

true

Selon le sélectionneur du Chili, Arturo Vidal était courtisé par Dortmund. Mais s’il est resté au FC Barcelone, c’est sûrement grâce à Lionel Messi.

Lionel Messi passe son temps à dire qu’il ne fait pas la pluie et le beau temps au FC Barcelone. Au vu des propos de Reinaldo Rueda, on peut en douter. D’après le sélectionneur du Chili, Arturo Vidal a eu une belle offre du Borussia Dortmund cet hiver…

“Je pense qu’il est très satisfait à Barcelone. Les fans l’ont très bien accueilli et j’espère que partout où il ira, il sera un acteur qu’il a toujours été et que lorsqu’il arrivera en sélection, il arrivera en parfait état. Pour autant que je sache, Dortmund était récemment intéressé. Mais il n’y a rien de concret et vous devez être patient afin de mûrir votre décision.”

Et pour cause ! Vidal est l’un des favoris de Lionel Messi, qui adore sa grinta et son mouvement incessant sur le terrain. Il a d’ailleurs réclamé à Ernesto Valverde et Quique Setién de le titulariser plus souvent. Raison pour laquelle Dortmund a dû laisser tomber cette piste et se replier sur Emre Can…