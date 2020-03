FC Barcelone – Mercato : Messi aurait convaincu Lautaro Martinez

true

Selon Sport, Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan, souhaite rejoindre le FC Barcelone pour évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Plus encore que Neymar, Lautaro Martinez est La priorité du FC Barcelone pour le prochain Mercato. Et selon Sport, le Barça est La priorité de l’Argentin. Le quotidien catalan affirme en effet que l’attaquant de l’Inter Milan, également pisté par Manchester City et Chelsea, a fait son choix : il veut venir au Barça, afin de jouer aux côtés de son ami Lionel Messi.

« Il rêve de jouer en Espagne et encore plus avec Messi, dont il est très proche en sélection », affirme Sport. Selon Mundo Deportivo, Arturo Vidal, lui, pourrait faire le chemin inverse et rejoindre l’Inter, à un an du terme de son contrat au Barça.