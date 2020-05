FC Barcelone – Mercato : Messi et Griezmann contraint de cohabiter un an de plus ?

true

Malgré une première saison mitigée au FC Barcelone, Antoine Griezmann a été déclaré intransférable par la direction catalane.

Entre Lionel Messi et Antoine Griezmann, on ne peut pas dire que ce soit l’amour foot au FC Barcelone. Si, par le biais de quelques gestes, l’Argentin et le Français ont désenflé les rumeurs autour de tensions internes, cela ne trompe personne. Préférant son ami Neymar, la Pulga ne voulait pas d’Antoine Griezmann au Barça et fait tout pour le lui faire ressentir. La première année du Champion du Monde a d’ailleurs ressemblé à un long chemin de croix.

Un choix politique avant tout ?

Si certains bruits de couloir laissaient entendre qu’Antoine Griezmann allait plier bagage cet été, il n’en sera finalement rien. Malgré une saison décevante (8 buts, 4 passes décisives en 26 matches de Liga) de la part de « Griezi », la direction du FC Barcelone aurait fait le choix de conserver son attaquant français pour encore au moins un an selon « Mundo Deportivo ».

Le média catalan assure que le Barça ne compte pas se servir d’Antoine Griezmann comme monnaie d’échange dans un autre transfert et que son départ n’est « pas négociable » cet été. Plutôt que de valider le flop de sa venue l’été dernier pour 120 M€ (et donc reconnaître son mauvais choix), l’administration Bartomeu semble donc déterminée à maintenir le cap avec Griezmann… Dans l’espoir qu’il explose avant les prochaines élections présidentielles en 2021 ?