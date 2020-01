FC Barcelone – Mercato : Messi, l’inquiétude pour son avenir refait surface

true

Le FC Barcelone ne donne plus de signes encourageants dès l’instant où la nouvelle année arrive. Souvent très bons en début de saison, les Blaugrana connaissent toujours un coup de mou en plein hiver et ont confirmé ce défaut majeur samedi en Liga.

Incapable de se sortir du piège mis en place par les joueurs FC Valence, la bande à Lionel Messi s’est logiquement inclinée en ne montrant presque rien. La presse catalane n’a pas caché son inquiétude alors que le Real Madrid peut prendre trois points d’avance en tête du classement en cas de succès contre le modeste Valladolid. Messi, encore une fois, a été le meilleur joueur du Barça. Mais cette faculté à être le seul à sortir de l’ornière pourrait rapidement lui saper le moral.

« Il arrivera un jour où Messi quittera ce club »

« Espérer que le recrutement de Rodrigo règlera cette crise, ce n’est pas sérieux, explique David Sanchez dans Marca. Il coûte 60 M€, il est souvent blessé, c’est une plaisanterie non ? On se demande même si la signature de Neymar ou Mbappé pourrait changer les choses. Mais il arrivera un jour où Lionel Messi fera ses valises et quittera ce club qui n’a plus personne aux commandes. Samedi, il a encore été le meilleur, mais le groupe derrière lui n’a rien donné. »