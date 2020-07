FC Barcelone – Mercato : Messi obligé de sacrifier Suarez pour avoir Lautaro ?

true

L’astre du FC Barcelone pourrait être confronté à un choix cornélien puisque ses dirigeants ne recruteront Lautaro Martinez que si Luis Suarez part.

Même s’il s’en défend, Lionel Messi décide de tout au FC Barcelone. Ou, en tout cas, ses dirigeants le consultent à chaque fois qu’une grande décision doit être prise. Ainsi, c’est l’Argentin qui a validé la piste de son compatriote Lautaro Martinez (Inter Milan). Mais visiblement, il va devoir faire un choix.

Selon AS, le staff technique du Barça a noté les difficultés de Luis Suarez depuis la reprise de la compétition. Entre son âge (33 ans) et le fait qu’il soit régulièrement blessé à un genou, l’Uruguayen n’apporte plus de garanties autres que ses buts. Ce qui pousserait Setién et son staff à réclamer son départ si Lautaro est recruté. Entre son ami et son chouchou, Messi va devoir faire un choix.