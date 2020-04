FC Barcelone – Mercato : Messi fait une croix sur ce coéquipier de Cristiano Ronaldo

Le FC Barcelone et la Juventus Turin sont-ils amenés à se rapprocher au mercato ? Étant donné les dégâts que va causer la crise sanitaire sur le plan économique, il semblerait que les deux cadors européens veuillent déjà faire affaire cet été.

Dans cette optique, la presse catalane a évoqué ce dimanche un intérêt du Barça pour Matthijs De Ligt (20 ans). Arrivé l’été dernier à la Juventus Turin en provenance de l’Ajax Amsterdam, le jeune défenseur central néerlandais réalisait une saison en dents de scie avant le début du confinement.

Pas toujours titulaire au yeux de Maurizio Sarri, De Ligt se serait même posé des questions quant à son choix de carrière, lui qui aurait pu suivre son ami Frenkie De Jong au FC Barcelone l’été dernier. Malgré les doutes, Nicolo Schira assure qu’il n’y a aucune négociation entre Mino Raiolo et le Barça le concernant. « De plus, la Juventus n’a aucune intention de vendre De Ligt », ajoute le spécialiste des transferts en Italie. Voilà qui est plus clair.

No talks between Mino #Raiola and #Barça about Matthijs #DeLigt. Moreover #Juventus have no intention of selling him. #transfers

