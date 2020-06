FC Barcelone – Mercato : Ndombélé, Pjanic, Coutinho, ça s’agite en coulisses !

true

Si l’on en croit un quotidien anglais, The Independant, le FC Barcelone songerait à échanger Philippe Coutinho contre Tanguy Ndombélé.

Le mercato d’été commence à battre son plein au FC Barcelone. Et il ne concerne pas exclusivement l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, considéré comme LA priorité des priorités. Depuis quelques jours, et comme vous le savez, un autre dossier accapare les journées des décideurs catalans : l’échange Arthur-Miralem Pjanic (Juventus Turin).

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, le de la serait sur le point d’être conclu. Et pour cause, le Brésilien du Barça aurait enfin dit oui à la Juventus, alors qu’il était réticent au départ. Au niveau financier, et pour que les deux clubs tombent d’accord, la Juventus verserait dans la transaction 10 millions d’euros au FC Barcelone. La raison est simple : Arthur vaudrait 70 millions d’euros, Pjanic, 60.

Un échange Ndombélé-Coutinho ?

Par ailleurs, un autre dossier est en train de prendre forme en Catalogne. Et il concernerait une fois encore un échange ! Le Barça, qui s’intéresse au Français Tanguy Ndombélé, serait enclin, selon The Indépendant, à proposer un échange avec les Spurs de Tottenham en indiquant le chemin de l’Angleterre à son milieu de terrain brésilien, Philippe Coutinho. Cette fois, pas de chiffres évoqués, mais on ne doute guère de la volonté du Barça de se séparer de son joueur, que le Bayern Munich n’a pas conservé.