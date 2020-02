FC Barcelone – Mercato : Newell’s relance l’opération Messi !

true

Si Lionel Messi (32 ans) veut rester fidèle au FC Barcelone à la fin de son contrat en juin, son club de cœur des Newell’s Old Boys tient un solide argument pour le rapatrier.

Lionel Messi (32 ans) n’a pas spécialement brillé mardi en Ligue des champions. Au San Paolo de Naples, l’attaquant du FC Barcelone s’est empêtré dans la défense des Partenopei et a laissé le soin à Antoine Griezmann de s’assurer un retour plus tranquille au Camp Nou (1-1).

En attendant, le sujet de son possible départ du FC Barcelone refait surface. Cristian D’Amico, vice-président des Newell’s Old Boys, a tenu à faire savoir qu’il croyait toujours dur comme fer à un retour de Messi au sein de son club de cœur.

Le père de Messi, seule carte pour Newell’s

« Le transfert de Messi ? Cela dépasse le club car cela dépend de tous les Argentins, a-t-il fait savoir au quotidien espagnol As. Tous les supporters ont le rêve de voir Leo revenir à la maison. C’est un souhait qu’il a lui-même manifesté publiquement parce qu’il aime beaucoup le club. Évidemment, ce n’est pas simple vu tout ce que représente Messi, mais le rêve est permis car il appartient à tous les Argentins. En fait, s’il y a une seule possibilité qu’il vienne ici, elle dépend de son papa. Nous leur avons montré beaucoup d’empathie et ils savent que Rosario est leur maison. Leo est très apprécié depuis Barcelone et ne cesse d’être admiré pour tout ce qu’il a fait. »