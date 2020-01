FC Barcelone – Mercato : Neymar pourrait rejoindre Messi à prix discount !

true

Lionel Messi et Neymar vont-ils être de nouveau associés ? C’est l’un des gros enjeux footballistiques de l’année 2020 qui vient de démarrer. La star du PSG n’a pas oublié son rêve de retrouver le FC Barcelone, et la presse espagnole non plus.

Ce jeudi matin, les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo font leur Une sur le cas Neymar. La perspective de voir le Brésilien rejoindre Messi fait toujours autant écrire de l’autre côté des Pyrénées et les deux quotidiens comptent sur un coup de pouce pour que cela se concrétise.

En effet, Sport comme Mundo Deportivo évoquent la possibilité d’un recours à la FIFA de la part du clan Neymar pour faciliter son départ. En effet, le nouveau règlement prévoit qu’un joueur à la possibilité de casser son contrat après trois ans dans un club. Le tout en échange d’une indemnité. Les journaux espagnols s’accrochent donc à cette possibilité, Mundo Deportivo annonçant même que le clan Neymar comme le FC Barcelone évalueraient cette clause potentielle à 180 millions d’euros. Une aubaine pour conclure une arrivée qui serait bien moins chère que les 222 millions dépensés par le PSG en 2017. Encore faut-il que cette hypothèse se confirme dans les faits.