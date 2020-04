FC Barcelone – Mercato : Ousmane Dembélé a un championnat qui l’attend

false

Deux clubs anglais, Arsenal et Manchester United, seraient sur les rangs pour accueillir l’attaquant du FC Barcelone, Ousmane Dembélé.

Ce n’est que le début. Et encore le Mercato d’été, coronavirus oblige, n’est pas prêt d’ouvrir ses portes. En attendant donc, des rumeurs, des pistes plus ou moins évocables et le FC Barcelone qui sera, au même titre que d’autres cadors du foot européen, au coeur du débat.

C’est (déjà) le cas avec Neymar. Et ça va l’être sur un autre dossier, que la direction du Barça va bientôt devoir trancher : Ousmane Dembélé. Selon le quotidien catalan, Sport, le Français, si souvent décrié ces derniers mois et longtemps blessé, a déjà deux courtisas en Premier League : Arsenal et Manchester United.

50 millions comme prix d’achat ?

Les deux clubs pourraient être tentés de relancer le Français, lui dont la valeur a été divisée par deux et qui pourrait quitter la Catalogne contre un chèque d’environ 50 millions d’euros.