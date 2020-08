FC Barcelone – Mercato : plus que jamais, Griezmann doit fuir Messi !

true

La presse catalan se focalise sur l’attaquant Trincao, qui rejoindra le FC Barcelone cet été. Et devrait inciter Antoine Griezmann à aller voir ailleurs.

Il n’y en a que pour lui, ce samedi, en Une du Mundo Deportivo : Trincao, attaquant du Sporting Braga recruté pour 31 M€ l’hiver dernier par le FC Barcelone et laissé en prêt au Portugal jusqu’à la fin de la saison, continue d’impressionner les observateurs. Depuis qu’il sait qu’il sera blaugrana en 2020/21, le gaucher de 20 ans a passé la surmultipliée, doublant ses totaux de buts (9) et de passes décisives (13).

Son sélectionneur chez les U19 portugais, Helio Souza, est catégorique : avec Lionel Messi, ça va le faire. Parce que Trincao est technique mais surtout très rapide et qu’il sent bien le jeu. Et c’est exactement ce dont à besoin l’Argentin : de joueurs capables de prendre la profondeur pour profiter de ses ouvertures lumineuses. Quand il se marche sur les pieds avec un Antoine Griezmann aimant avoir le ballon dans les pieds, Messi pourra jouer avec Trincao comme il le fait avec Ansu Fati, par exemple. Sur le papier, l’entente entre les deux semble prometteuse.

Et c’est là que l’on en revient à Griezmann : depuis des semaines, le champion du monde assure vouloir rester à Barcelone la saison prochaine. Ce n’est peut-être que de la com’ pour ne pas se mettre les supporters à dos si jamais un départ ne se concrétisait pas. Mais au vu de toutes les rumeurs transferts (Lautaro, Neymar), au vu de la surpopulation annoncée dans le compartiment offensif barcelonais la saison prochaine, il faudrait réellement que Griezmann se positionne en faveur d’un départ.

🗞️ La portada del 1 de agosto 🧐 ‘Informe Trincao’https://t.co/KNaAjvx9VR pic.twitter.com/hQoROoJs3o — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 31, 2020

Une source interne au FC Barcelone a révélé qu’officiellement, le club catalan n’était pas vendeur pour l’ancien joueur de l’Atlético Madrid. Mais qu’officieusement, il écoutera toute bonne proposition. Le souci, c’est que tant que le principal intéressé assurera qu’il reste, le message sera brouillé. En déclarant une bonne fois pour toutes qu’il s’est trompé et qu’il souhaite aller voir ailleurs, Antoine Griezmann enverrait un signal positif à ses courtisans comme Manchester United ou l’Inter Milan.

S’il pense que la meilleure chose est de s’accrocher, l’exemple de son compatriote et coéquipier Ousmane Dembélé est suffisamment édifiant pour lui ouvrir les yeux…