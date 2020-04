FC Barcelone – Mercato : quatre options en vue pour s’offrir le chouchou de Messi ?

true

Lionel Messi, l’attaquant argentin du FC Barcelone, aimerait pouvoir compter sur son compatriote Lautaro Martinez. Mais ce n’est pas gagné…

Même si Luis Suarez est sur le chemin du retour, Lionel Messi ne serait pas contre voir arriver du sang neuf pour le secteur offensif du FC Barcelone. En ce sens, et depuis de longues semaines déjà, la piste Lautaro Martinez semble être la priorité.

L’attaquant argentin de l’Inter Milan a réalisé une saison aboutie et présente l’avantage d’avoir une clause libératoire à 111 millions d’euros qui pourrait faciliter un départ. Encore faut-il que le Barça ait les moyens. Et les dernières informations étaient plutôt pessimistes, l’Inter ne souhaitant pas entendre parler d’autre chose que le paiement de la clause.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

En réalité, si l’on en croit la Gazzetta dello Sport, le club intériste pourrait s’assouplir si le FC Barcelone proposait les joueurs qu’il souhaite. La priorité d’Antonio Conte, Arthur, fait partie des intransférables. Mais quatre joueurs pourraient servir de monnaie d’échange. Carles Aleñá, Junior Firpo, Marc Cucurella ou Nelson Semedo seraient quatre options possible pour rendre le prix de Lautaro Martinez plus acceptable. Et l’Inter serait disposée à les accueillir. De quoi envisager une négociation plus constructive ?