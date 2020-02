FC Barcelone – Mercato : Quique Setién attend le feu vert pour le joker médical

true

Le FC Barcelone aura-t-il les coudées franches pour recruter un joker médical afin de remplacer Ousmane Dembélé ? En communiquant sur une durée de six mois d’arrêt pour le Français, le Barça rentre normalement dans les règles très strictes énoncées par la Fédération espagnole (une blessure d’au moins cinq mois). Néanmoins, il semblerait que le communiqué médical des Blaugranas laissent sceptique, certains spécialistes estimant que ce genre de convalescence pouvait se faire en trois mois.

« Nous nous adapterons »

Toujours est-il qu’au moment de se présenter en conférence de presse ce vendredi à la veille de Getafe, Quique Setién n’avait pas encore eu l’aval de la Fédération pour sa recrue. «Tout le monde aimerait être meilleur qu’il ne peut l’être, mais nous nous adapterons à tout ce qui existe. Nous verrons s’ils nous permettent de signer », a commenté le coach du Barça, qui fait contre mauvaise fortune bon cœur : « Ce que j’ai fait toute ma vie a été de m’adapter à ce que j’ai (…) Nous verrons si un meilleur joueur arrive, parce que la blessure de Dembélé nous a beaucoup perturbés et nous met en danger. Dans tous les cas, il y a toujours un plan et onze joueurs à aligner. Nous trouverons la solution et le chemin le plus sûr ».

Rey Manaj sur le banc face à Getafe

En attendant de pouvoir compter sur un renfort externe, c’est au sein de la Masia que Quique Setién a été piocher avec l’attaquant international albanais Rey Manaj (22 ans, 9 capes). «C’est un footballeur qui peut nous aider », explique l’ancien coach du Bétis : « Cela prend peu de temps et a une période d’adaptation, mais sa disposition est extraordinaire ». Des dispositions extraordinaires peut-être, mais des statistiques bien ordinaires pour un joueur qui n’a signé au Barça que le 20 janvier dernier en provenance d’Albacete (13 apparitions, 4 buts) …