FC Barcelone – Mercato : retrouver Messi et consorts au Barça ? Jamais…

L’envie du joueur serait de retrouver le championnat anglais. Mais si les Blues de Chelsea, les Gunners Arsenal, les Red Devils de Manchester United et les Spurs de Tottenham se sont, paraît-il, renseignés, on doute que le montant à payer soit une priorité dans les prochaines semaines. Et ce n’est pas la durée du mercato, réduite en raison du coronavirus, qui va rendre la dossier facile à boucler.

Multiple sources claim that Arsenal are monitoring the situation regarding Philippe Coutinho & may make a move for him in the summer.#arsenal #football #coutinho pic.twitter.com/SpNZ0KklBj

— arsenalnewschanl (@Arsenalnewschan) March 22, 2020