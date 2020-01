FC Barcelone – Mercato : Rodrigo (Valence), c’est imminent !

false

Le FC Barcelone cherche un attaquant pour remplacer Luis Suarez, blessé et indisponible pour encore plus de trois mois. L’ensemble des médias espagnols annoncent que le Barça a choisi Rodrigo, le joueur de Valence, et que son transfert est en cours de finalisation.

Selon Sport, l’arrivée de Rodrigo est en train de se régler puisqu’Anil Murthy, le président de Valence, est arrivé à Barcelone pour négocier, ce lundi soir. Il pourrait chercher à inclure un joueur dans la transaction.